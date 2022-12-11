Фернандес решил возобновить карьеру и подписать контракт с клубом из Бразилии

Защитник Марио Фернандес, который выступал в московском ЦСКА, решил возобновить карьеру. При этом бразильский футболист, который получил российский паспорт, принял решение остаться в Бразилии и подписать контракт с местным клубом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру. Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещё год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном", - написала пресс-служба ЦСКА в Twitter.