Королевская семья обратилась к сборной Англии

Принц Уильям в Twitter обратился к сборной Англии по футболу после вылета с чемпионата мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

"Гарет Саутгейт, Харри Кейн и вся сборная Англии, нам очень жаль. Вы вложили так много сил в этот турнир, и мы все невероятно гордимся вами. Держите головы высоко и вперед, к следующему турниру", - написал член Королевской семьи.