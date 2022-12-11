https://news.day.az/sport/1518579.html Королевская семья обратилась к сборной Англии
Королевская семья обратилась к сборной Англии
Принц Уильям в Twitter обратился к сборной Англии по футболу после вылета с чемпионата мира в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru
"Гарет Саутгейт, Харри Кейн и вся сборная Англии, нам очень жаль. Вы вложили так много сил в этот турнир, и мы все невероятно гордимся вами. Держите головы высоко и вперед, к следующему турниру", - написал член Королевской семьи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре