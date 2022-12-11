Азербайджанская гимнастка завоевала "золото" на соревнованиях в Германии
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Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали медали на 4-м "Зимнем кубке", проходящем в городе Леверкузен (Германия), сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанская гимнастка Лейли Агазаде завоевала "золото" в упражнении с лентой.

Алина Мамедова заняла второе место в программе упражнения с мячом.