https://news.day.az/sport/1518586.html Азербайджанская гимнастка завоевала "золото" на соревнованиях в Германии - ФОТО
Азербайджанская гимнастка завоевала "золото" на соревнованиях в Германии - ФОТО
Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике завоевали медали на 4-м "Зимнем кубке", проходящем в городе Леверкузен (Германия), сообщили Day.Az в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.
Азербайджанская гимнастка Лейли Агазаде завоевала "золото" в упражнении с лентой.
Алина Мамедова заняла второе место в программе упражнения с мячом.
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