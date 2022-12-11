ЧМ-2022: Стал известен арбитр матча Аргентина—Хорватия

Первый полуфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Хорватии обслужит бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает в воскресенье Sky Sports.

Ассистентами итальянца станут его соотечественники - Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. В качестве видеоассистента выступит Массимилиано Иррати, ему будет помогать Паоло Валери.

На нынешнем чемпионате мира Орсато обслуживал два матча: Катар - Эквадор и Аргентина - Мексика. Обе этих игры завершились со счетом 2:0.

Напомним, что матч Аргентина - Хорватия состоится во вторник, 13 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00.

Прошлая встреча этих соперников состоялась в рамках мирового первенства 2018 года в России. Игра в Нижнем Новгороде завершилась победой подопечных Златко Далича со счетом 3:0.