Азар может продолжить карьеру в США

Нападающий "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар может покинуть мадридский клуб после окончания текущего сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бельгийский форвард заинтересован в переходе в один из клубов МЛС. Сообщается, что такой переход может состояться, если Азар получит достойное предложение.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в трех матчах, не отметившись результативными действиями. В Лиге чемпионов бельгиец забил один мяч, сыграв в трех матчах. На чемпионате мира в Катаре Азар не отличился забитыми мячами и результативными передачами, проведя три встречи. Национальная команда Бельгии завершила выступление на мундиале, не сумев выйти из группы. Азар завершил карьеру в сборной Бельгии. В футболке национальной команды 31-летний вингер провел 126 матчей, в которых записал на свой счет 33 гола и 36 результативных передач.