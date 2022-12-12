Роналду назвал своего фаворита на должность нового главного тренера сборной Бразилии
Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть на должности главного тренера национальной команды, передает Day.Az со ссылкой на Матч.
Ранее Тите после вылета Бразилии с чемпионата мира в Катаре объявил об уходе из сборной.
"Был интерес к Гвардиоле, но он предпочел продлить контракт с "Манчестер Сити". Хорхе Сампаоли, Жорже Жезуш, Дориваль-младший, Мано Менезеш, Рожерио Сени, Ренато Гаучо, Абель Феррейра, Кука и Фернандо Диниз - это имена, которые также упоминались.
Думаю, все удивятся моему ответу. Надо рассмотреть Фернандо Диниза, - сказал Роналду, имея в виду тренера "Флуминенсе". - Он хороший тренер, любит устраивать шоу", - отметил экс-футболист в прямом эфире на своем канале YouTube.
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