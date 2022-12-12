Модрич назвал сходство сборной Хорватии и «Реала»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался о сходствах национальной команды с мадридским "Реалом", за который он выступает, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Можно сказать, что у Хорватии та же ДНК, что и у "Реала". Мы всегда идем до конца и никогда не сдаемся. Так что да, они одинаковы", - передает слова Модрича Mundo Deportivo.

9 декабря сборная Бразилии в четвертьфинальном матче сыграла вничью с Хорватией 1:1. Голами отметились в дополнительное время Неймар и Бруно Петкович, сравняв счет за четыре минуты до окончания матча. В серии пенальти точнее оказались вице-чемпионы.

Стоит отметить, что мадридский "Реал" в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов обыграл "Манчестер Сити" 3:1, уступая к 90-й минуте.

В полуфинале подопечные Златко Далича встретятся с командой Аргентины. Матч состоится 13 декабря в 23.00 по бакинскому времени. Во втором полуфинале Франция сыграет с Марокко.

Напомним, что Хорватия на прошлом чемпионате мира дошла до финала, уступив в заключительном матче сборной Франции 2:4.