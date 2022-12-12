Стало известно о намерении Аргентины устроить провокацию на матче ЧМ

Сборная Аргентины будет провоцировать игроков национальной команды Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре. Об этом стало известно хорватскому изданию Jutarnij List, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации СМИ, один из игроков стартового состава аргентинцев рассказал футболисту европейской команды, что его сборной дали задачу выбивать хорватов из ритма. Три игрока сборной Аргентины намерены спровоцировать трех игроков соперника, которых в команде Лионеля Скалони считают слабейшими в психологическом плане.

В четвертьфинале аргентинцы одержали победу над Нидерландами в серии пенальти - 4:3. Во время матча у игроков аргентинцев было несколько стычек с соперниками. Хорватия оказалась сильнее Бразилии в серии пенальти - 4:2.

Матч между сборными Аргентины и Хорватии пройдет 13 декабря. Он начнется в 23:00 по бакинскому времени.