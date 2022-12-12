Азербайджанский борец завоевал бронзовую медаль на Кубке мира в США

Азербайджанский борец вольного стиля Осман Нурмагомедов завоевал бронзовую медаль на соревнованиях Кубка мира, проходящих в Коралвилле (штат Айова, США).

Как передает Day.Az, член сборной мира О.Нурмагомедов (92 кг) победил с абсолютным преимуществом японца Сатоши Миуру - 10:0, и одержал верх над иранцем Амирхусейном Бигларом Фирузпурбандпеем (10:10) по принципу последнего очка. Сборная мира, выиграв у Японии (9:1) и проиграв Ирану (4:6), заняла второе место в группе B и сразилась с Грузией за бронзу. В победе сборной мира со счетом 8:2 также сыграл свою роль О.Нурмагомедов - наш борец обыграл Мириани Майсурадзе со счетом 3:0. Таким образом, член нашей сборной занял третье место на соревнованиях Кубка мира.

В женских соревнованиях Жаля Алиева (57 кг) потерпела неудачу. Наша соотечественница, входящая в состав сборной мира, вела на встрече с китаянкой Ёнгхин Фенг со счетом 6:3, но была вынуждена досрочно покинуть соревнования из-за серьезной травмы правой ноги.

Отметим, что Кубок мира по вольной борьбе выиграли США, а среди женщин сильнейшими оказались представительницы Украины.