Мбаппе отреагировал на пост Роналду

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в Instagram отреагировал на пост капитана португальской национальной команды Криштиану Роналду о вылете коллектива с чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Француз в комментариях опубликовал три эмодзи: корону, сложенные в молитве руки и козла. Последний переводится на английский язык как goat, что созвучно с аббревиатурой GOAT (Greatest Of All Time - "величайший всех времен").

Роналду отреагировал на вылет сборной Португалии с мундиаля 11 декабря. Он отметил, что выиграть турнир для страны было самой большой и амбициозной мечтой в его карьере.

10 декабря Португалия проиграла сборной Марокко со счетом 0:1 в четвертьфинале чемпионата мира. Единственный мяч на 42-й минуте забил марокканский форвард Юссеф Эн-Несири.