Австралийская спортсменка установила мировой рекорд
Австралийская спортсменка установила мировой рекорд, пробежав 107 марафонов за 107 дней, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам женщины, она не планирует останавливаться на достигнутом и скоро превзойдет свое достижение.
32-летняя Эрчана Мюррей-Бартлетт начала бегать свои ежедневные марафоны в августе. Женщина стартовала с самой северной точки Австралии и планирует добежать до южной отметки. В процессе она установила рекорд Гиннесса по количеству отбеганных подряд марафонов.
"Мои бедра, ступни, ноги и спина болят. Я чувствую себя эмоционально истощенной после достижения рекорда", - пожаловалась Эрчана.
Несмотря на это, женщина не собирается останавливаться на достигнутом, ее цель - 150 марафонов.
Мюррей-Барлетт добавила, что хочет, чтобы ее бег помог привлечь внимание к бедственному положению дикой природы Австралии.
"У нас есть некоторые всемирно известные дикие животные, но Австралия является мировым лидером по утрате биоразнообразия", - сообщила бегунья.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре