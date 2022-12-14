Австралийская спортсменка установила мировой рекорд, пробежав 107 марафонов за 107 дней, пишет издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам женщины, она не планирует останавливаться на достигнутом и скоро превзойдет свое достижение.

32-летняя Эрчана Мюррей-Бартлетт начала бегать свои ежедневные марафоны в августе. Женщина стартовала с самой северной точки Австралии и планирует добежать до южной отметки. В процессе она установила рекорд Гиннесса по количеству отбеганных подряд марафонов.

"Мои бедра, ступни, ноги и спина болят. Я чувствую себя эмоционально истощенной после достижения рекорда", - пожаловалась Эрчана.

Несмотря на это, женщина не собирается останавливаться на достигнутом, ее цель - 150 марафонов.

Мюррей-Барлетт добавила, что хочет, чтобы ее бег помог привлечь внимание к бедственному положению дикой природы Австралии.

"У нас есть некоторые всемирно известные дикие животные, но Австралия является мировым лидером по утрате биоразнообразия", - сообщила бегунья.