Во Франции испугались беспорядков после полуфинала ЧМ с Марокко

Лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Жордан Барделла в эфире BFMTV предупредил о беспорядках, которые болельщики могут устроить после полуфинала Чемпионата мира по футболу между командами Франции и Марокко, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Барделла напомнил, что после каждого матча с командами из Северной Африки - Марокко или Алжира - "некоторые болельщики" из этих стран устраивают беспорядки во Франции. Он назвал таких болельщиков невыносимыми и призвал осуждать столкновения.

"Вы можете себе представить, чтобы каждый раз, когда идет матч с Францией, десятки сотен тысяч французских болельщиков в Марокко или в Алжире, выходили на улицы, кричали, разбивали окна и нападали на полицию?", - поинтересовался политик.

Он также напомнил, что около 40 сотрудников полиции получили травмы во Франции во время стычек с марокканскими болельщиками после матча Португалии и Марокко в субботу, 11 декабря.