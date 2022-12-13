Наставник "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии. Об этом сообщает Roma Press со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, передает Day.Az.

По информации источника, нынешний наставник португальцев Фернанду Сантуш может быть уволен после вылета команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира с Марокко (0:1).

Моуринью предлагается совмещать работу в "Роме" и сборной Португалии. Сделка будет сложной, но специалист заинтригован этим предложением.

После поражения португальцев в четвертьфинале легендарный полузащитник Фигу раскритиковал Фернанду Сантуша за то, что он оставлял форварда Криштиану Роналду на скамье запасных в матчах плей-офф чемпионата мира. Фигу заявил, что ответственность за вылет национальной команды лежит на тренере.

