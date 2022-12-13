https://news.day.az/sport/1519194.html В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
В Европарламенте прошли обыски по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Полиция провела обыски в Европарламенте по делу о коррупции вокруг чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"В ходе обысков, прошедших в Европарламенте в понедельник, 12 декабря, полиция изъяла 1,58 миллиона евро наличными", - говорится в заявлении. Отмечается, что средства принадлежат депутату Европарламента от Греции Еве Кайли и экс-депутату от Италии Пьеру Антонио Панцери.
9 декабря сообщалось о задержании Кайли. Всего под следствием находятся четыре человека.
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