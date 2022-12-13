Тренер Марокко Реграги иронично отреагировал на критику стиля игры команды

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги перед матчем полуфинала чемпионата мира - 2022 против Франции ответил на критику стиля игры своей команды, передает RMC Sport, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сборная Марокко в своих поединках часто играет от обороны и отдает контроль мяча сопернику.

"Мы будем играть в соответствии с нашими сильными сторонами. Удивительно, как футбольные журналисты любят эти цифры - 60-70% владения мячом, но в этом нет ничего хорошего, если вы нанесли только два удара по воротам. Я попрошу президента ФИФА Джанни Инфантино добавлять очки, если владение мячом больше 60%", - заявил специалист.