https://news.day.az/sport/1519228.html Тренер Марокко Реграги иронично отреагировал на критику стиля игры команды
Тренер Марокко Реграги иронично отреагировал на критику стиля игры команды
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги перед матчем полуфинала чемпионата мира - 2022 против Франции ответил на критику стиля игры своей команды, передает RMC Sport, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сборная Марокко в своих поединках часто играет от обороны и отдает контроль мяча сопернику.
"Мы будем играть в соответствии с нашими сильными сторонами. Удивительно, как футбольные журналисты любят эти цифры - 60-70% владения мячом, но в этом нет ничего хорошего, если вы нанесли только два удара по воротам. Я попрошу президента ФИФА Джанни Инфантино добавлять очки, если владение мячом больше 60%", - заявил специалист.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре