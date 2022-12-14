Тренер сборной Аргентины назвал Месси лучшим футболистом в истории

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после полуфинального матча чемпионата мира в Катаре с хорватами назвал нападающего национальной команды Лионеля Месси лучшим футболистом в истории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мы празднуем победу, потому что она подарила нам множество эмоций. Но нам нужно сделать еще один шаг. Уже надо думать о том, что нас ждет впереди.

Я стараюсь не переживать, ведь я нахожусь на посту, о котором мечтает любой аргентинец. Пусть даже многим кажется, что мы говорим об этом только потому, что мы - аргентинцы, но Месси - лучший игрок в истории футбола. Я ни капли не сомневаюсь в этом", - передает слова Скалони в соцсети пресс-служба сборной Аргентины.

Хорваты, финалисты чемпионата мира 2018 года в России, уступили аргентинцам в полуфинале со счетом 0:3. Капитан южноамериканской команды Лионель Месси забил один гол с пенальти, дубль в составе сборной Аргентины оформил Хулиан Альварес.

Для сборной Аргентины предстоящий финал станет шестым в истории. Команда дважды побеждала на чемпионатах мира - в 1978 и 1986 годах. В решающем матче она сыграет с победителем полуфинального поединка между французами и марокканцами, который пройдет на ЧМ-2022 14 декабря и начнется в 23:00 по бакинскому времени.