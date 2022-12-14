Тренер сборной Аргентины о выходе команды в финал ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал выход команды в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. Его слова приводятся в Twitter аргентинцев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас мы празднуем победу, потому что это очень эмоциональное событие. Но впереди еще шаг. Да, сейчас пришло время наслаждаться, но мы уже должны думать о том, что нас ждет впереди", - заявил тренер. Он назвал нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

В полуфинале сборная Аргентины разгромила команду Хорватии со счетом 3:0. Месси реализовал пенальти и отдал голевой пас. Нападающий установил рекорд сборной Аргентины по количеству мячей, забитых на чемпионатах мира.

В финале аргентинцы встретятся с победителем матча между Францией и Марокко. Решающий матч пройдет 18 декабря и начнется в 19:00 по бакинскому времени. Французские футболисты являются действующими чемпионами мира.