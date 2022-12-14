Главный тренер сборной Азербайджана по футболу собирается тренировать сборную Польши

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.

Как передает Day.Az, об этом передает сайт Sport.pl.

В новости отмечается, что итальянский специалист сам предложил свою кандидатуру Футбольной ассоциации Польши.

В польской ассоциации заявили, что не намерены продлевать контракт с нынешним главным тренером национальной сборной Чеславом Михневичем, который истекает в этом году.

А Де Бьязи, несмотря на то, что срок его контракта с АФФА завершается в ноябре 2023 года, намерен уже сегодня занять пост главного тренера сборной Польши.