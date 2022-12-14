https://news.day.az/sport/1519322.html Главный тренер сборной Азербайджана по футболу собирается тренировать сборную Польши
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу собирается тренировать сборную Польши
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи планирует возглавить сборную Польшу.
Как передает Day.Az, об этом передает сайт Sport.pl.
В новости отмечается, что итальянский специалист сам предложил свою кандидатуру Футбольной ассоциации Польши.
В польской ассоциации заявили, что не намерены продлевать контракт с нынешним главным тренером национальной сборной Чеславом Михневичем, который истекает в этом году.
А Де Бьязи, несмотря на то, что срок его контракта с АФФА завершается в ноябре 2023 года, намерен уже сегодня занять пост главного тренера сборной Польши.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре