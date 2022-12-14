Месси о своей предстоящей последней игре на ЧМ в карьере

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подтвердил, что финальный матч чемпионата мира в Катаре станет для него последним в карьере на турнирах такого уровня, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я очень счастлив, что смог добиться этого - завершить свою карьеру на чемпионатах мира, сыграв свою последнюю игру в финале. До следующего чемпионата мира еще много лет, и я не думаю, что смогу выступить еще на одном. Такое окончание - лучшее.

Все, что я испытал на этом чемпионате мира, было чем-то очень захватывающим, люди в Аргентине тоже наслаждаются этим", - передает слова Месси Ole.

Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.