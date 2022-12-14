Назван главный претендент на пост тренера сборной Португалии

Журналист Николо Скира в своих соцсетях сообщил, что Руй Жорже является главным претендентом на пост главного тренера сборной Португалии. В настоящее время он работает с молодежной командой. Также отмечается, что запасными вариантами на эту должность являются тренер "Шабаб Аль-Ахли" Леонардо Жардим и наставник "Ботафого" Луис Кастро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, что сборная Португалии на чемпионате мира в Катаре добралась до четвертьфинала. Подопечные Фернанду Сантуша на групповом этапе обыграли Гану (3:2) и Уругвай (2:0), а также уступили Южной Корее 1:2. В 1/8 финала португальцы разгромили Швейцарию 6:1 благодаря хет-трику Гонсалу Рамуша, который появился в старте вместо Роналду. В четвертьфинале чемпионы Европы 2016 года уступили сборной Марокко со счетом 0:1.

Стоит отметить, что Фернанду Сантуш в матчах плей-офф посадил в запас Криштиану Роналду и выпускал его только во вторых таймах. Главная звезда сборной Португалии приняла участие во всех играх, ни одного не проведя полностью. На счету полузащитника один забитый мяч с пенальти. Для него этот ЧМ стал последним в карьере.