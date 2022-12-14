Модрич пожелал Месси выиграть ЧМ

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич высказался об участии Лионеля Месси в финале чемпионата мира в Катаре, который для обоих футболистов станет последним в карьере, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я надеюсь, что он выиграет чемпионат мира. Желаю ему удачи в финале - в нем есть величие", - передает слова Модрича Depor.

13 декабря сборная Аргентины разгромила Хорватию в полуфинале ЧМ (3:0). На 34-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти, поставленный за снос аргентинского нападающего Альвареса голкипером Ливаковичем, а во втором тайме выступил в качестве ассистента.

Для Месси этот чемпионат мира стал пятым в карьере. Нападающий дебютировал на "мундиале" в 2006 году в матче против сборной Сербии и Черногории. В 2014 году он стал серебряным призером турнира в составе сборной Аргентины.