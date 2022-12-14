https://news.day.az/sport/1519591.html ЧМ-2022: Франция открывает счет в матче против Марокко - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
ЧМ-2022: Франция открывает счет в матче против Марокко - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
Франция открывает счет. Тео Эрнандес оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил по центру ворот. Счет 1:0.
-------
23:01
Начался второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре