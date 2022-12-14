ЧМ-2022: Франция открывает счет в матче против Марокко

Франция открывает счет. Тео Эрнандес оказался в нужном месте в нужное время и, получив мяч на подборе в штрафной, пробил по центру ворот. Счет 1:0.

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23:01

Начался второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором играют сборные Франции и Марокко.