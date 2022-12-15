В Катаре почтили память трех умерших журналистов на ЧМ-2022

В пресс-центре стадиона "Аль-Бейт" в Катаре установлен импровизированный мемориал трем скончавшимся по ходу чемпионата мира 2022 года сотрудникам медиа. Об этом сообщает "Матч ТВ", передает Day.Az.

Возле фотографий американского корреспондента Гранта Уола, катарского фотографа Халида аль-Мисслама и технического директора британской телекомпании Роджера Пирса находится книга памяти, куда их коллеги могут оставить запись.

Напомним, что 48-летний корреспондент Грант Уол перенес разрыв аневризмы аорты по ходу четвертьфинального матча между Нидерландами и Аргентиной, который состоялся 9 декабря.

Брат скончавшегося обозревателя считает, что тот был убит, а не скончался собственной смертью.

Чемпионат мира завершится 18 декабря. В решающей игре сойдутся национальные сборные Аргентины и Франции.