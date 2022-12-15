Марокканцы сожгли машины французов после поражения на ЧМ-2022

Настоящее бесчинство началось на улицах европейских городов после победы Франции над Марокко. Итоги матча за выход в финал чемпионата мира по футболу вылились практически в гражданскую войну.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, фанаты проигравшей команды решили выплеснуть всю злость на празднующих победу своей сборной болельщиках. Вооружённые петардами и бутылками они сошлись стенка на стенку у Триумфальной арки. Остановить разгневанных марокканцев не смогли даже вооружённые отряды жандармов. Все попытки полицейских разогнать обезумевшую толпу провалились. Французская столица погрузилась в хаос и беззаконие.

Беспорядки прокатились по Леону, Монпелье, Ницце и даже по соседнему бельгийскому Брюсселю. Марокканцы жгли автомобили, срывали французские флаги, перекрывали дороги и набрасывались на проезжающие машины. Одному из водителей пришлось буквально пробиваться через разъярённую колонну. Нажав на газ, он развернулся и буквально переехал фанатов, один человек погиб.

К этому часу полиция уже арестовала больше сотни футбольных хулиганов. Их сейчас допрашивают в участке. И сегодня же городским властям предстоит оценить ущерб от выхода сборной страны в финал, возможно, это будет самой дорогой победой Франции за всю историю мундиаля.