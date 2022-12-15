Конор Макгрегор выбыл из рейтинга лучших бойцов UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор не попал в список топ-15 лучших бойцов легкой весовой категории в обновленном рейтинге промоушена UFC, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Впервые боец попал в список лучших бойцов промоушена в августе 2013 года после победы над американцем Максом Холлоуем на турнире UFC Fight Night 26. Тогда Макгрегор занял 12-ое место.

Последний бой Макгрегор провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча закончилась в первом раунде: Макгрегор получил перелом ноги.

На счету 34-летнего Макгрегора 28 боев в ММА, в том числе 22 победы и шесть поражений. Первый пояс UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая).