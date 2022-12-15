Началась продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года.

Как передает Day.Az, болельщики смогут воспользоваться 20-процентной скидкой только до 15 января.

В этом году, чтобы больше местных болельщиков испытали волнение от гонки F-1 и насладились развлечениями в Приморском национальном парке, в период ранней продажи билетов предлагаются билеты на стоячие места в ценовом диапазоне от 40 до 120 манатов, билеты на трибуны от 160 манатов до 690 манатов, а билеты для несовершеннолетних от 110 манатов до 480 манатов.

Билеты будут продаваться в 28 Mall, Ganclik Mall, Дворце Гейдара Алиева, Киоске 1 (Кинотеатр "Азербайджан"), Киоске 2 (улица Низами), ASAN 1, ASAN 2, ASAN 3, ASAN 4 и ASAN Сумгайыт.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля на Бакинском городском кольце.