https://news.day.az/sport/1519753.html В Германии застрелен азербайджанский спортсмен - ФОТО
В Германии застрелен азербайджанский спортсмен - ФОТО
Азербайджанский боец ММА Вугар Бахшыев был застрелен во Франкфурте (Германия).
Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространили на странице MMA Azerbaijan в Facebook.
Правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве. При задержании он не оказал сопротивления полиции.
Отметим, что В.Бахшыев был чемпионом бойцовской организации Integra Fighting Championship.
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