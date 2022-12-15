В Германии застрелен азербайджанский спортсмен
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Азербайджанский боец ​​ММА Вугар Бахшыев был застрелен во Франкфурте (Германия).

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространили на странице MMA Azerbaijan в Facebook.

Правоохранители задержали 40-летнего подозреваемого в убийстве. При задержании он не оказал сопротивления полиции.

Отметим, что В.Бахшыев был чемпионом бойцовской организации Integra Fighting Championship.