Стало известно, когда Моуринью возглавит Португалию

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить национальную команду Португалии следующим летом. Об этом сообщает Retesport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, основным препятствием на пути заключения соглашения между федерацией и тренером является его контракт с римлянами, который истекает в 2024-м году.

Отмечается, что по ходу текущего сезона назначение Моуринью в сборную Португалии исключено. Потенциальный контракт 59-летнего специалиста с чемпионами Европы 2016 года может быть подписан будущим летом на трехлетний срок.

Если Моуринью и "Рома" будут согласны на досрочное расторжение договора, то исполняющим обязанности тренера сборной Португалии до прихода Жозе станет Руй Жорже, который в данный момент возглавляет молодежную сборную страны.