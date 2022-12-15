Глава МОК пропустит финал ЧМ-2022

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах впервые пропустит финал чемпионата мира по футболу в Катаре из-за проблем со здоровьем. Об этом 15 ноября сообщает издание Inside the Games, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По словам Баха, после заражения коронавирусом врачи рекомендовали ему вести спокойный образ жизни и отказаться от поездки. Он отметил, что игра между Аргентиной и Францией станет для него первым финалом, пропущенным с 1986 года.

Матч между Аргентиной и Францией пройдет в воскресенье, 18 декабря. До этого, накануне, Франции победила Марокко со счетом 2:0. Аргентина же победила Хорватию 13 декабря со счетом 3:0.

Марокко поборется за третье место в матче с Хорватией 17 декабря.