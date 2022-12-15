Усик высказался о завершении карьеры

Украинский боксер Александр Усик на своем YouTube-канале высказался о завершении карьеры, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он предположил, что британский боксер Тайсон Фьюри будет финальным злодеем в его карьере. "Я вижу, что не такой старый. Мне 35 лет, но вижу, что есть ресурс, который заканчивается. И просто не хочется, чтобы тебя мутузили потом", - заявил он и добавил, что хочет больше времени посвящать воспитанию детей.

8 декабря менеджер Усика Эгис Климас сообщил, что переговоры о поединке с Фьюри практически завершены. "Бой состоится не позднее 4 марта и скорее всего пройдет на Ближнем Востоке. Но есть и другие варианты, например, Лондон", - сказал он.

В активе Усика 20 побед в 20 встречах. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

На счету 34-летнего Фьюри 33 победы и ни одного поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью. Он обладает чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).