Мбаппе попал мячом в лицо болельщику

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время разминки перед матчем полуфинала ЧМ-2022 с Марокко случайно попал мячом в болельщика на трибуне. Об этом 14 декабря сообщило издание Eurosport в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.

Французский форвард ударил мимо ворот и попал в голову одному из своих болельщиков.

Отмечается, что француз почти сразу подбежал к пострадавшему и помог ему прийти в себя. После этого футболист извинился и подбадривал болельщика, пишет "Спорт-экспресс".