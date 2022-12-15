https://news.day.az/sport/1519841.html Мбаппе попал мячом в лицо болельщику - ВИДЕО
Мбаппе попал мячом в лицо болельщику - ВИДЕО
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время разминки перед матчем полуфинала ЧМ-2022 с Марокко случайно попал мячом в болельщика на трибуне. Об этом 14 декабря сообщило издание Eurosport в своем аккаунте в Twitter, передает Day.Az.
Французский форвард ударил мимо ворот и попал в голову одному из своих болельщиков.
Отмечается, что француз почти сразу подбежал к пострадавшему и помог ему прийти в себя. После этого футболист извинился и подбадривал болельщика, пишет "Спорт-экспресс".
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