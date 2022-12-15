https://news.day.az/sport/1519925.html Футболист сборной Марокко пожертвовал все призовые за ЧМ-2022
Футболист сборной Марокко пожертвовал все призовые за ЧМ-2022
Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал все призовые за чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в Twitter написал журналист Халед Бейдун, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Он рассказал, что футболист отдал 325 тысяч долларов на помощь бедным соотечественникам. Отмечается, что Зиеш не берет денег за выступления за национальную команду с 2015 года. Все доходы от игр он жертвует на благотворительность.
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