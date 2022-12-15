Футболист сборной Марокко пожертвовал все призовые за ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал все призовые за чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в Twitter написал журналист Халед Бейдун, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он рассказал, что футболист отдал 325 тысяч долларов на помощь бедным соотечественникам. Отмечается, что Зиеш не берет денег за выступления за национальную команду с 2015 года. Все доходы от игр он жертвует на благотворительность.