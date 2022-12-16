https://news.day.az/sport/1519967.html В магазинах Adidas по всему миру возник дефицит футболок Месси
В магазинах Adidas по всему миру возник дефицит футболок Месси
Дефицит формы нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси возник в магазинах германского концерна Adidas.
Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета Marca.
По информации источника, дефицит наблюдается во всех городах, где есть отделения Adidas, включая Буэнос-Айрес, Мадрид и Токио.
Увеличение продаж вызвано выходом сборной Аргентины в финал чемпионата мира в Катаре, на котором Месси забил пять голов и является одним из лучших бомбардиров.
35-летний форвард установил рекорд сборной по голам на чемпионатах мира (11). Ранее Месси объявил, что финальная игра станет для него последней на чемпионатах мира.
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