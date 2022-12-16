В магазинах Adidas по всему миру возник дефицит футболок Месси

Дефицит формы нападающего и капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси возник в магазинах германского концерна Adidas.

Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, дефицит наблюдается во всех городах, где есть отделения Adidas, включая Буэнос-Айрес, Мадрид и Токио.

Увеличение продаж вызвано выходом сборной Аргентины в финал чемпионата мира в Катаре, на котором Месси забил пять голов и является одним из лучших бомбардиров.

35-летний форвард установил рекорд сборной по голам на чемпионатах мира (11). Ранее Месси объявил, что финальная игра станет для него последней на чемпионатах мира.