Азербайджан занял первое место в соревнованиях по горным лыжам

Илья Костов, представляющий Азербайджан в состязаниях по горным лыжам, занял первое место в международных соревнованиях календаря FIS (Международная федерация лыжного спорта), прошедших на горнолыжном курорте Санта-Катерина-ди-Вальфурва в Италии.

Как сообщили Day.Az в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, спортсмен стал победителем в дисциплине downhill (скоростной спуск).

Он превзошел всех конкурентов - 41 спортсмена из 11 стран в категории до 18 лет.

В соревнованиях в трех возрастных категориях приняли участие 106 лыжников из 11 стран.