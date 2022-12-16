https://news.day.az/sport/1520074.html Азербайджан занял первое место в соревнованиях по горным лыжам
Азербайджан занял первое место в соревнованиях по горным лыжам
Илья Костов, представляющий Азербайджан в состязаниях по горным лыжам, занял первое место в международных соревнованиях календаря FIS (Международная федерация лыжного спорта), прошедших на горнолыжном курорте Санта-Катерина-ди-Вальфурва в Италии.
Как сообщили Day.Az в Федерации зимних видов спорта Азербайджана, спортсмен стал победителем в дисциплине downhill (скоростной спуск).
Он превзошел всех конкурентов - 41 спортсмена из 11 стран в категории до 18 лет.
В соревнованиях в трех возрастных категориях приняли участие 106 лыжников из 11 стран.
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