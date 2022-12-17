Журналист Джанлука Ди Марцио прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба португальцем Криштиану Роналду. Его слова приводит Soccernews.nl, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

Как сообщает источник, Роналду оказался неинтересен европейским клубам - ему не поступало конкретных предложений. "Только из "Ньюкасла", но идея заключалась в том, что он мог бы играть там до июня, а потом перейти в "Аль-Наср"", - добавил Ди Марцио.

Журналист заявил, что единственным остается предложение саудовского клуба "Аль-Насра". "На данный момент возможны только арабские команды, например, из Дубая. В Европе у него нет вариантов. Да, португальский "Спортинг" очень хочет его заполучить, но, конечно, не может конкурировать в финансовом плане с "Аль-Насром" и другими арабскими клубами", - отметил Ди Марцио.