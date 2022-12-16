Стартовали соревнования объединенного первенства Баку по спортивной и акробатической гимнастике

В Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку стартовало Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend. Соревнования посвящены 20-летию образования Федерации гимнастики Азербайджана.

В соревнованиях принимают участие представители клуба "Оджаг Спорт", спортивного клуба "Нефтчи", Бакинской школы гимнастики, спортивного клуба "Карабах", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13, Специализированной детско-юношеской спортивной шахматной школы №1 олимпийского резерва, Республиканского спортивного центра "Тахсил", города Сумгайыт и другие.

В соревнованиях по акробатической гимнастике спортсмены в возрастной категории "малыши" (2007-2016 годов рождения) выступают в составе женских групп, смешанных и женских пар, "дети" (2006-2011 г.р.) - женских групп, "пре-юниоры" (2004-2010 г.р.) - женских групп, мужских, женских и смешанных пар, "юниоры" (2003-2009 г.р.) - женских групп. Гимнасты выполняют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.

Представительницы женской спортивной гимнастики на соревнованиях выступают в возрастной категории "младшие" (2015 г.р.) "дети" (2012-2013 г.р),"пре-юниоры" (2010-2011 г.р.), "юниоры"(2007-2009 г.р). Спортсменки представляют опорные прыжки, упражнения на разновысоких брусьях, бревне и вольные упражнения.

Представители мужской спортивной гимнастики выступают в возрастной категории "младшие" (2015 г.р.), "малыши" (2013-2014 г.р.), "дети" (2011-2012 г.р.), "пре-юниоры" (2009-2010 г.р.), "юниоры" (2005-2008 г.р.). Гимнасты выполнят вольные упражнения, опорные прыжки, упражнения на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.