Стало известно, сколько ФИФА заработала на ЧМ в Катаре

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения чемпионата мира в Катаре составил $10,5 млрд, что на $1 млрд больше дохода, полученного от турнира 2018 года в России. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на слова президента организации Джанни Инфантино, передает Day.Az.

"Доход ФИФА - $10,5 млрд. На $1 млрд больше, чем четыре года назад", - сказал Инфантино.

Катар впервые в истории футбола стал принимающей ЧМ страной, которая находится на Ближнем Востоке. Также впервые турнир был стартовал не летом, а поздней осенью.

Стоит отметить, что это последний чемпионат мира по футболу с 32 командами-участницами финальной стадии. Всего ЧМ проходит на восьми аренах в пяти городах.

Финальный матч пройдет 18 декабря на стадионе "Лусаил Айконик". В главном поединке турнира встретятся сборные Франции и Аргентины.

В полуфинальном матче аргентинцы разгромили сборную Хорватии со счетом 3:0. Голом отметился капитан Лионель Месси, дубль оформил Хулиан Альварес.

Французы в своем матче оказались сильнее сборной Марокко (2:0). Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани.

Сборная Хорватии 17 декабря проведет матч за третье место против Марокко.