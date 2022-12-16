ПСЖ готов продать Мбаппе
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Парижский ПСЖ готов продать французского форварда Килиана Мбаппе уже этой зимой. Об этом стало известно The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Источник в клубе заявил, что переход состоится только в том случае, если парижане получат достойное предложение. Там отметили, что очень высоко ценят своего лидера.

На чемпионате мира-2022 Мбаппе принял участие во всех шести матчах сборной Франции. Форвард отметился пятью голами и двумя результативными передачами. В воскресенье, 18 декабря, французы сыграют в финале мундиаля с Аргентиной.

Мбаппе играет за ПСЖ с 2018 года, вместе с клубом он стал четырехкратным чемпионом Франции. Форвард находится на втором месте в списке самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.