Обнародованы предварительные итоги продажи билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года.

Об этом сообщили в пятницу Day.Az в операционной компании Baku City Circuit.

Согласно информации, ранняя продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года стартовала 15 декабря. Уже за минувшие сутки показатели продаж билетов поднялись до рекордно высокого уровня за последние 6 сезонов, в два раза превышая прошлогодний.

Обладателем первых билетов на престижное спортивное мероприятие, которое пройдет с 28 по 30 апреля в столице Азербайджана Баку в 7-й раз, является гражданин Великобритании. Согласно текущему результату, фанаты представляют 23 разные страны. В тройку лидеров входят Великобритания, Азербайджан и Турция.

Болельщики, желающие приобрести билеты прямо сейчас, смогут воспользоваться 20-процентной скидкой при ранней продаже, которая продлится до 15 января. Во время традиционной кампании "early bird" стоимость "стоячих" мест варьирует от 40 до 120 манатов, на трибунах - от 160 до 690 манатов, для несовершеннолетних - от 110 до 480 манатов.

Отметим, что билеты можно приобрести на официальном сайте Baku City Circuit www.bakucitycircuit.com или в местных торговых точках в "28 Mall", "Gənclik Mall", Дворце Гейдара Алиева, киоске 1 (кинотеатр "Азербайджан"), киоске 2 (улица Низами), ASAN 1, ASAN 2, ASAN 3, ASAN 4 и ASAN Сумгайыт.