С каждым годом интерес и любовь к спортивной гимнастике у меня только возрастают.

Об этом сказала в пятницу Trend юная спортсменка, победительница соревнований по женской спортивной гимнастике в многоборье среди "юниорок" (2007-2009 годов рождения) Дениз Алиева, передает Day.Az.

"Счастлива, что заняла первое место. Благодаря ценным наставлениям тренера мне удалось достичь высокого спортивного результата. Подготовка к первенству прошла хорошо. На соревнованиях соперницы сильные, поэтому главное было собраться, сконцентрироваться на своей программе и показать хороший результат, который у меня был на тренировках", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Дениз Алиева отметила, что ее в четырехлетнем возрасте привела в спорт мама.

"Тренируюсь с большим рвением. К каждому соревнованию осваиваю новый элемент и стараюсь показать его красиво и без ошибок", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.