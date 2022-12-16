Серебряная медаль Объединенного первенства Баку займет свое достойное место в копилке моих спортивных наград

Каждая награда, завоеванная на соревнованиях, очень важна для меня. И серебряная медаль Объединенного первенства Баку тоже займет свое достойное место в копилке моих спортивных наград.

Об этом сказала в пятницу Trend юная спортсменка Дуйгу Меджидзаде, занявшая второе место на соревнованиях по женской спортивной гимнастике в многоборье среди "юниорок" (2007-2009 годов рождения), передает Day.Az.

"Соревнования - важная и неотъемлемая часть жизни спортсменов, это возможность проверить свои силы, отточить новые элементы программы. Сегодняшним результатом я довольна, но, конечно, всегда есть к чему стремиться, совершенствовать и улучшать программу. В будущем мечтаю стать чемпионкой Европы, мира и Олимпийских игр", - сказала юная воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.