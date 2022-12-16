Мои интенсивные тренировки принесли свои плоды на Объединенном первенстве Баку – победитель соревнований
Мои интенсивные тренировки принесли свои плоды на Объединенном первенстве Баку.
Об этом сказал в пятницу Trend победитель соревнований по мужской спортивной гимнастике в многоборье среди "юниоров" (2005-2008 годов рождения) Айдын Ализаде, передает Day.Az.
"С четырех лет занимаюсь спортивной гимнастикой и горжусь своими достижениями. Впереди международные чемпионаты, хочу продемонстрировать там высокие результаты", - сказал воспитанник Бакинской школы гимнастики.
Он также особо отметил замечательную организацию соревнований.
Напомним, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.
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