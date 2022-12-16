Подготовка к Объединенному первенству Баку была сложной и ответственной.

Об этом сказала в пятницу Trend юная спортсменка Айтен Мамедова, занявшая третье место на соревнованиях по женской спортивной гимнастике в многоборье среди "юниорок" (2007-2009 годов рождения), передает Day.Az.

"До Объединенного первенства Баку я приняла участие в Объединенных соревнованиях по шести гимнастическим дисциплинам в Шеки. Благодаря организации подобных турниров мы совершенствуем свои спортивные навыки, приобретаем соревновательный опыт", - сказала Айтен Мамедова.

Представительница клуба "Оджаг Спорт" призналась, что в ходе сегодняшних соревнований у нее не все получилось, были некоторые недочеты. "Поэтому буду исправлять ошибки. На следующих соревнованиях постараюсь показать гораздо лучший результат", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.