Доволен выступлением на Объединенном первенстве Баку по гимнастике, серебряная медаль - это хороший результат.

Об этом сказал в пятницу Trend серебряный призер соревнований по мужской спортивной гимнастике в многоборье среди "юниоров" (2005-2008 годов рождения) Анар Гасанов, передает Day.Az.

"Для меня результаты соревнований еще раз показали, что на тренировках необходимо выкладываться по максимуму, тогда и показатели на турнирах будут высокие. Завоеванную сегодня медаль посвящаю тренерам, всем тем, кто со мной работает, учит, направляет, делится знаниями и вкладывает свои силы", - сказал представитель Бакинской школы гимнастики.

По словам юного спортсмена, каждые соревнования дают возможность выявить имеющиеся недочеты в выполнении программы, и в дальнейшем улучшить свои показатели.

"Рад принимать участие в соревнованиях. Чем больше турниров, тем больше возможностей оценить свои силы, посмотреть, как работают другие гимнасты, окунуться в соревновательную атмосферу", - добавил он.

Отметим, что 16 декабря в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят Объединенное 27-е первенство Баку по мужской спортивной и акробатической гимнастике и 6-е первенство Баку по женской спортивной гимнастике. Соревнования посвящены 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана.