УЕФА посвятил свою очередную публикацию вратарю ФК «Карабах»
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

В официальном Instagram-аккаунте Лиги Европы УЕФА опубликована видеозапись, посвященная вратарю "Карабаха" Шахруддину Магомедалиеву,  передает Day.Az.

Отметим, что Ш.Магомедалиев, являющийся также вратарем нашей сборной, играет в составе "Карабаха" с 2016 года.