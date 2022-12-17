https://news.day.az/sport/1520324.html УЕФА посвятил свою очередную публикацию вратарю ФК «Карабах» - ВИДЕО
УЕФА посвятил свою очередную публикацию вратарю ФК «Карабах» - ВИДЕО
В официальном Instagram-аккаунте Лиги Европы УЕФА опубликована видеозапись, посвященная вратарю "Карабаха" Шахруддину Магомедалиеву, передает Day.Az.
Отметим, что Ш.Магомедалиев, являющийся также вратарем нашей сборной, играет в составе "Карабаха" с 2016 года.
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