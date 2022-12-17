Президент ФИФА выступил против акций протеста на футбольном поле

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выступил против акций протеста, которые игроки могут устроить на футбольном поле, передает ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы должны дать всем болельщикам момент времени в их жизни, когда они могут забыть о своих проблемах и наслаждаться футболом.

Между соревнованиями и после них, во время соревнований, но вне поля, каждый может выражать свои взгляды и мнения так, как он хочет. Но давайте подарим этот момент радости тем, кто просто хочет наслаждаться игрой", - заявил Инфантино.