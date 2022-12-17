Численность фанатов Аргентины превысит французов на финале ЧМ-2022

На стадионе "Лусаил Айконик" во время финального матча чемпионата мира 2022 года ожидается порядка 50 тысяч болельщиков сборной Аргентины. Об этом сообщает game-news24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Французских фанатов на арене будет около шести тысяч человек.

Стадион "Лусаил Айконик", где завтра, 18 декабря, состоится последний матч чемпионата мира 2022 года, официально вмещает 88 969 зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по бакинскому времени.

На ЧМ-2018 сборные Аргентины и Франции встречались на стадии 1/8 финала на стадионе "Казань Арена". Та игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Аргентина является двукратным чемпионом мира. Франция также дважды побеждала на мундиалях, при этом является действующей лучшей национальной командой планеты и будет защищать титул чемпионов мира.