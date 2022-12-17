Сын экс-игрока сборной Азербайджана может перейти в "Ньюкасл"

Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заинтересовал "Ньюкасл Юнайтед", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации The Times, английский клуб готов предложить за 21-летнего экс-игрока казанского "Рубина" и московского "Локомотива" £50 млн.

Кварацхелия объявлен скаутским отделом "сорок" главной целью на ближайшие два трансферных окна, так как отчеты о нем в преддверии чемпионата мира 2022 года оказались очень благоприятными.

Кварацхелия стал игроком "Наполи" в июле 2022 года, перейдя из батумского "Динамо", и, по данным СМИ, итальянский клуб заплатил за футболиста €10 млн.

До этого Хвича выступал за казанский "Рубин", однако в марте покинул клуб, отправившись в расположение сборной Грузии, и затем не вернулся. Позже казанцы сообщили о приостановке контракта с полузащитником.