Логотип «Мемориала Вугара Гашимова» проецируется на «Огненных башнях»

Логотип "Мемориала Вугара Гашимова - 2022" демонстрируется в центре Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе турнира, логотип проецируется на фасаде одного из самых высоких и величественных зданий столицы - "Огненных башен".

Жители и гости азербайджанской столицы смогут наблюдать логотип ежедневно до 24 декабря в вечерние часы.