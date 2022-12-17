https://news.day.az/sport/1520394.html Логотип «Мемориала Вугара Гашимова» проецируется на «Огненных башнях» - ФОТО
Логотип «Мемориала Вугара Гашимова» проецируется на «Огненных башнях» - ФОТО
Логотип "Мемориала Вугара Гашимова - 2022" демонстрируется в центре Баку.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе турнира, логотип проецируется на фасаде одного из самых высоких и величественных зданий столицы - "Огненных башен".
Жители и гости азербайджанской столицы смогут наблюдать логотип ежедневно до 24 декабря в вечерние часы.
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