ЧМ-2022: На матче Хорватия-Марокко забито 2 гола

19:09

И тут же ответ марокканцев, где также помог стандартный розыгрыш! После подачи в штрафную мяч от головы хорватского защитника прилетел во вратарскую, откуда Дари пробил точно в цель! 1:1.

19:07

Шикарный розыгрыш стандартного положения! Майер исполнил мягкий заброс в штрафную, Перишич сделал аккуратную скидку к 11-метровой отметке, откуда Гвардиол в падении головой отправил мяч в угол ворот! Наигранный вариант - нет сомнений! 1:0 в пользу Хорватии.

19:01

В Катаре в рамках Чемпионата мира 2022 года проходит матч за третье место. Сборные Хорватии и Марокко встречаются на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, матч начался в 19:00 по бакинскому времени.

Стартовые составы

Сборная Хорватии: Ливакович, Станишич, Перишич, Майер, Ковачич, Крамарич, Модрич, Ливайя, Оршич, Гвардиол, Шутало.

Сборная Марокко: Боно, Хакими, Амрабат, Зиеш, Сабири, Буфаль, Эль-Ямик, Эн-Несири, Дари, Эль-Ханнус, Аттийят-аллах.

Сборные Хорватии и Марокко вышли из одной группы, опередив национальные команды Бельгии и Канады. Матч между хорватами и марокканцами на групповом этапе завершился вничью 0:0.

В плей-офф сборная Хорватии обыграла Японию (1:1, 3:1 пен.) и Бразилию (1:1, 4:2 пен.), потерпев поражение от Аргентины в полуфинале (0:3). Марокканцы выбили Испанию (0:0, 3:0 пен.) и Португалию (1:0), после чего уступили в полуфинале Франции (0:2).